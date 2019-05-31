Mahmutbey gişelerde bayram yoğunluğu havadan görüntülendi
9 günlük Ramazan Bayramı için İstanbul’dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey gişelerle trafik yoğunluğu oluşturdu.31 Mayıs 2019 Cuma 16:17
9 günlük Ramazan Bayramı için İstanbul’dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey gişelerle trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için İstanbul’dan ayrılan vatandaşlar Mahmutbey Gişelerde yoğunluğa neden oldu. Trafikte oluşan yoğunlu drone ile havadan da görüntülendi.
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