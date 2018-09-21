Mahmut Özgener kimdir? Mahmut Özgener AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı mı olacak?

AK Parti 2019 yerel seçimleri için kolları sıvadı. CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'i yerel seçimlerde AK kadroya katmak için seferber olan AK Parti, İzmir Büyükşehir Belediyesi aday belirleme çalışması devam ederken, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayer AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Futbol Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener olacağını iddia etti. Peki Mahmut Özgener kimdir?

Ege Tütün İhracatçıları Birliği eski Başkanı Esin Özgener’in oğlu olan Mahmut Özgener 1963 yılında İzmir'de doğdu. Ortaokulu İzmir Saint Joseph 'de, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun oldu. 1987'den bu yana tütün sektöründe çalışmaktadır. 1999-2006 arasında Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 2006'da Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.

2004-2006 arasında Türkiye Futbol Federasyonu üyeliğine seçilen Mahmut Özgener, Altay Spor Kulübü'nde de 4 ayrı dönemde başkanlık yaptı. 5 Temmuz 2008 tarihinde TFF başkanı Hasan Doğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi ile 6 Temmuz 2008 tarihinde vekaleten başkanlığa getirilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mahmut Özgener, 15 Ağustos 2008 tarihinde yapılacak TFF Olağanüstü Genel Kurul'unda başkanlığa aday olacağını açıkladı. 19 Ağustos 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurula katılan 216 delegeden 202'sinin oyunu alarak Mahmut Özgener Futbol Federasyonu başkanı oldu. Ankara Swiss Otel'de gerçekleştirilen genel kurul toplantısında yasal çoğunluğa ulaşılarak, divan kurulu oluşturuldu. Divan Kurulu Başkanlığı'na Prof.Dr. Mehmet Helvacı, başkan vekilliğine Şekip Mosturoğlu, sekreterliklere de Fahrettin Curoğlu ve Ali Sürmen seçildiler. Fenerbahçe'den Ömer Temelli, Diyarbakırspor'dan Hakan Bilal Kutlualp, 2 yeni delege olarak seçildiler. İngilizce ve Fransızca bilen Mahmut Özgener evli ve 2 çocuk babasıdır.