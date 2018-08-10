Mahmut Kazan Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü oldu!

10 Ağustos 2018 Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Veysel Bektaş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Kazan getirildi.

Veysel Bektaş kimdir?

Çorumlu olan Bektaş, daha önce Adalet Bakanlığı Tetkik hakimi, Personel Genel Müdür yardımcılığı, müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2015 yılında, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı görevine atanmıştır. Bektaş aynı zamanda Cumhurbaşkanının başdanışmanlığı görevini yürütüyordu. Bektaş, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, atanmıştır.

Yusuf Karaloğlu kimdir?

1979 yılında İstanbul'da doğmuştur; aslen Rizelidir. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1996 yılında Şişli Lisesi'ni bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümüne girmiş, 2001 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı'nda 91. dönem Trabzon Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderilmiştir. 2007 yılında kaymakamlık stajını dönem birinciliği ile bitirip asaleten Kaymakamlığa atanmıştır. 2007-2009 Sivas İmranlı Kaymakamlığı 2009-2011 Erzincan İliç Kaymakamlığı 2010 yılında Sivas'ta S.T.O'lar ve hayırsever vatandaşlarla birlikte başta eğitim ve öğretim olmak üzere kırsal alanda başarılı çalışmalarından ve uygulamalarından dolayı Yılın Kaymakam'ı seçilmiş olup Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL'den meslek ödülünü almıştır.

2011 yılında Erzincan İliç'teki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından maaşla ödüllendirilmiştir. 2011 yılında Erzincan İliç'teki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir. 2004-2011 dönemi içerisinde üstün sicillerinden dolayı bir defa kademe ilerlemesi; muhtelif takdirname ve başarı belgesi almıştır. 29 Ağustos 2011 tarihinde 2011/646 kararname ile Erzincan Refahiye Kaymakamlığı'na atanmıştır. Karaloğlu son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji Strateji Başkanı olarak görev yapıyordu. Karaloğlu, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne atanmuıştır. Yusuf Karaloğlu evli olup iki çocuk babasıdır.

Muhsin Kazan kimdir?

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olan Mahmut Kazan, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İlişkiler Başkanlığına atanmıştı. Kazan, 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne atanmıştır.