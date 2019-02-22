Mahmut Erol Kılıç Endonezya Büyükelçisi oldu
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı22 Şubat 2019 Cuma 05:26
Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mahmut Erol Kılıç atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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