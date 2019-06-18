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Mahmut Demir yeniden İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Bozüyük’te, 2006-2011 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Mahmut Demir, yeniden aynı göreve atandı.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Mahmut Demir yeniden İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Bozüyük’te, 2006-2011 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Mahmut Demir, yeniden aynı göreve atandı.


Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bugün düzenlenen törenle görevi Servet Çetinkaya’dan devraldı. Törende konuşan Mahmut Demir, Servet Çetinkaya’ya verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Servet Çetinkaya da Demir’in Bozüyük eğitimine kattığı değerin ortada olduğunu ve kendisiyle çalışmaktan mutlu olacağını belirterek görevinde başarılar diledi.


Yeniden Bozüyük’te görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşayan Mahmut Demir “Bozüyük, 1993 yılında öğretmenlik hayatımın başladığı; bir çok okulunda derslerine girdiğim, idarecilik yaptığım ve nice hikayeler biriktirdiğim güzel şehir. 2006-2011 yılları arasında 5 yıl İlçe Milli Müdürlüğü yaptığım şehirde ikinci kez aynı göreve başladım. Destek olanlara, güvenenlere sonsuz teşekkürler. Hedef daha çok proje üretmek, daha çok ışık yakmak ve daha çok gönle dokunmak olacak. Niyet hayır, akıbet hayır” ifadelerine yer verdi.


Mahmut Demir, 1965 yılında Osmaneli ilçesine bağlı Sarıyazı köyünde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, ortaokulu İznik’te, liseyi Bilecik’te ve üniversiteyi de Samsun’da bitirdi. 1993 yılında Bozüyük İmam Hatip Lisesi’ne Meslek Dersleri Öğretmeni olarak atandı. Burada öğretmenlik ve müdür yardımcılığı yaptı. 1995 yılında Denizli’de vatani görevini yaptı. Bozüyük Cihangazi Ortaokulu’nda Okul Müdürlüğü yaptı. Bozüyük Mustafa Şeker Anadolu Lisesi’nde öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü yaptı. 2006-2011 tarihleri arasında 5 yıl Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Balıkesir Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden sonra Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Eğitim Uzmanı olarak atandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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