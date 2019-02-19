Mahmut Çolak kimdir? Mahmut Çolak ne zaman ve nerede toprağa verilecek?

Milli Görüş'ün önemli isimlerinden biri olan ve hayır severliğiyle tanınan Mahmut Çolak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki Mahmut Çolak kimdir? Mahmut Çolak nereli ve kaç yaşındaydı? Mahmut Çolak ne zaman ve nerede toprağa verilecek? Mahmut Çolak’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ankara Emek Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mahmut Çolak kimdir?

Mahmut Çolak, 1952 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimini el-Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. Milli Görüş Avrupa Teşkilatı’nda kurucu ve yönetici görevleriyle yer aldı. 2012’de Ankara’ya döndü. Burada, kurucusu olduğu Darul Erkam Kültür ve Dayanışma Derneğiyle hayır işlerine devam etti.