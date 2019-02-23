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Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir Pınarbaşı arzuluyoruz”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Vacit Kip ile beraber muhtarlarla yaptığı istişare toplantısında, “Göç vermeyen bir Pınarbaşı arzuluyoruz” dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Mahmut Arıkan: “Göç vermeyen bir Pınarbaşı arzuluyoruz”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Vacit Kip ile beraber muhtarlarla yaptığı istişare toplantısında, “Göç vermeyen bir Pınarbaşı arzuluyoruz” dedi.



Pınarbaşı’nda bulunan Mahalle Muhtarlarına projeleri hakkında bilgi veren Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, “31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde şehrimizin kaderini etkileyecek önemli bir karar vereceğiz. Bugün burada Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, Değerli Pınarbaşı Başkan adayımla birlikte bu seçimlerde size yeni bir yönetim anlayışını hayata geçireceğimizin sözünü veriyoruz. Biz, şehrin bütün potansiyelini harekete geçiren, yıkmadan yapan, adil bölüşümden yana olan, kardeşliği temel ilke edinen, ötekileştirmeyen, yaparken farklı fikirlere açık olan yönetim anlayışı teklif ediyoruz. Biz, rant ekonomisinin yerine yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirecek bir anlayışla göç vermeyen bir Pınarbaşı arzuluyoruz. Biz, çocuğu, genci, yaşlısı, kadını, erkeği ve en önemlisi aile kurumu ile mahalle kültürünün yeniden hayatın merkezinde olduğu bir belediyecilik için söz veriyoruz” dedi.



Saadet Partisi Pınarbaşı Belediye Başkanı Vacit Kip de, “Pınarbaşı için hazırladınız her projede en ince ayrıntıya kadar düşünüyoruz. Alanında uzman ekibimizle, Pınarbaşı’mızın en önemli sorunlarına göç ve işsizliğe çare olacak projeler hazırladık. Pınarbaşı’ndauygulayacağımız mikro sanayi sitesiyle istihdam imkânısağlayacağız. Yenilenebilir enerji çalışmalarıyla Pınarbaşı’nı enerji merkezi haline getireceğiz. Modern pazar yeri vemezbahana tesisi ile ilçemizin sosyal imkânlarınıçoğaltıp göç vermesinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
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