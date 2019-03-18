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Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:22
Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün”

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kocasinan İlçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan, “Toplumsal barış, huzur ve kardeşlik bizim için bir değil bin seçim kazanmaktan daha önemlidir” dedi.


Kazım Karabekir Mahallesi Sivaslılar Yardımlaşma Derneği’nin daveti üzerine kahvaltı programına katılan Başkan adayı Arıkan, dernek yöneticilerine ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında “Güne Kazım Sivaslılar Yardımlaşma Derneği’mizin kahvaltı programı ile başladık. Dürüst olmak gerekirse bütün adayları davet ederek dinleme nezaketi gösteren dernek yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.


Buradaki ziyaretin ardından Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik ile beraber “Mini Miting Boztepe”ile Boztepe Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Arıkan burada yaptığı konuşmada, “Yalan söyleyerek, iftira atarak, insanları kutuplaştırıp babayı oğula düşman ederek elde edilmek veya korunmak istenen iktidar değil bizim hedefimiz. Her siyasetçi, sandıktan korkar, çekinir. Ancak sandıktan korktuğu kadar Allah’tan korkmayanlar millete huzur ve refahı getiremez. Biz Saadet Partisi olarak Tüm Türkiye ve şehrimizde kimseyle ittifak yapmadan tek başına seçime giren tek partiyiz. Buna rağmen meydanlarda ve yandaş medyalarda bir oy fazla almak uğruna bizi farklı göstermekten çekinmiyorlar. Açıkça yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar.Onları sandıktan korktukları kadar Allah’tan korkmaya, sizi de bu yalan ve iftiralara kulak asmadan yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bük Türkiye ve yeni bir dünya idealinde buluşmak üzere Saadet Partisine davet ediyoruz. Gelin yüzlerimiz birlikte gülsün” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:22
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