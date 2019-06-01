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Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'den Ramazan sohbeti: Ramazan'ın hastalıklarından birisidir

Verdiği bir Ramazan sohbetinde bu ayda yapılan yanlışlardan birine değinen Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, teravih namazının hızlı kılınmaması gerektiğini belirtmiş ve tadili erkâna uyulmadığı gerekçesiyle de kılınan namazın kabul olunmayabileceğini söyledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:30

Verdiği sohbetlerle insanlara Hakk'ın yolunu gösteren Mahmud Esad Coşan Hocaefendi, verdiği bir Ramazan sohbetinde bu mübarek ayda yapılan yanlışlardan birine, teravih namazının hızlı kılınmasına değinmiş ve çok önemli uyarılarda bulunmuştu.

Teravih namazını uzun olduğu gerekçesiyle hızlı hızlı kılmanın uygun olmadığını belirten Hocaefendi, tadili erkâna uyulmadığı sebebiyle yüce Allah'ın kılınan namazı kabul etmeyebileceğini söylemişti.

"Ramazan'ın hastalıklarından birisidir"

Ankara'da oturduğu zamanlardaki bir anısına da değinen Esad Coşan Hocaefendi, sohbet için gidecekleri bir eve çağırmak istedikleri bir imamın "Esad Hoca'nın sohbetine yetişeceğim" diyerek camide namazı hızlı kıldırdığını, cemaatten bir kişinin de imamın yakasına yapışarak, "Ya imam! Sen böyle namaz kılmayı hangi kitapta gördün? Allah mı böyle emrediyor? Peygamber Efendimizin sünneti mi bu?" diyerek sıkıştırdığını belirten Hocaefendi, "Hızlı kılmak, tadili erkâna riayet etmemek, ölçülü, ağır ağır, vakur vakur kılmamak Ramazan'ın hastalıklarından birisidir" demişti.

İnsanların, en hızlı kılınan yere gitmeye çalıştığını da dile getiren Esad Coşan Hocaefendi, en usulüne uygun kılınan yere, en iyi hocaya gitmemiz gerektiğini vurgulamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
  1. Ankara
  2. On bir ayın sultanı Ramazan ayı
  3. Müslümanlar
  4. Mahmud Esad Coşan Hocaefendi
  5. Hakk'ın yolu
  6. Teravih namazı
  7. tadili erkân
  8. Esad Coşan Hocaefendi
  9. Ramazan sohbeti

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