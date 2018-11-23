Mahmud Altunsoy kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Mahmud Altunsoy Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Mahmud Altunsoy kimdir? Mahmud Altunsoy kaç yaşında? Mahmud Altunsoy nereli ve Mahmud Altunsoy hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Mahmud Altunsoy biyografisi

Mahmud Altunsoy kimdir?

Türkiye’nin en genç Sendika Genel Başkanı olan Mahmud Altunsoy, 28 Ağustos 1985’de istanbul’da doğdu. İlk öğrenimine babasının resmi görevi nedeniyle Almanya’da başlayıp eğitimini istanbul’da tamamladı. Ortaöğrenimini İstanbul Kartal Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi’ nde bitiren Mahmud Altunsoy yüksek öğrenimine Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya bölümünde devam etmektedir. Orta seviyede Arapça,İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Eğitim hayatı boyunca sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk çalışmalarında görev almış vatani görevini Deniz Kuvvetlerinde yerine getirmiştir. Özel sektörde ve Kamu’da çeşitli görevlerde çalışan Mahmud Altunsoy 2013 Yılı Nisan Ayı’nda 15 işçi arkadaşıyla birlikte “işçilerin sendikası” Enerji İş Sendikasını kurmuştur. Enerji İş Sendikası Genel Başkanlığı görevine devam eden Mahmud Altunsoy evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üye isimleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri