0553 313 94 23

Mahmud Altunsoy kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Mahmud Altunsoy Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Mahmud Altunsoy kimdir? Mahmud Altunsoy kaç yaşında? Mahmud Altunsoy nereli ve Mahmud Altunsoy hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Mahmud Altunsoy biyografisi

23 Kasım 2018 Cuma 17:24
Mahmud Altunsoy kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Mahmud Altunsoy Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Mahmud Altunsoy kimdir? Mahmud Altunsoy kaç yaşında? Mahmud Altunsoy nereli ve Mahmud Altunsoy hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Mahmud Altunsoy biyografisi

Mahmud Altunsoy kimdir?

Türkiye’nin en genç Sendika Genel Başkanı olan Mahmud Altunsoy, 28 Ağustos 1985’de istanbul’da doğdu. İlk öğrenimine babasının resmi görevi nedeniyle Almanya’da başlayıp eğitimini istanbul’da tamamladı. Ortaöğrenimini İstanbul Kartal Mehmet Akif     Ersoy İmam Hatip Lisesi’ nde bitiren Mahmud Altunsoy yüksek öğrenimine Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Medya bölümünde devam etmektedir. Orta seviyede Arapça,İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Eğitim hayatı boyunca sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk çalışmalarında görev almış vatani görevini Deniz Kuvvetlerinde yerine getirmiştir. Özel sektörde ve Kamu’da çeşitli görevlerde çalışan Mahmud Altunsoy 2013 Yılı Nisan Ayı’nda 15 işçi arkadaşıyla birlikte “işçilerin sendikası” Enerji İş Sendikasını kurmuştur. Enerji İş Sendikası Genel Başkanlığı görevine devam eden Mahmud Altunsoy evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üye isimleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit GünbeyEnerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:24
  1. İstanbul
  2. Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi
  3. Mahmud Altunsoy kimdir?
  4. Mahmud altunsoy nereli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerleri Gazze sınırında 12 Filistinliyi yaraladı
    1. İsrail askerleri Gazze sınırında 12..
    2. "Turu geçmek için elimizden geleni..
    3. Elazığ'da binanın bodrum katında..
    4. Güney Kore ve Rusya arasında kritik..
    5. Ayak mantarına sarımsak tentürü
    6. New York borsası düşüşle açıldı
    7. Bu görüntüler maçtan değil idmandan!..
    8. Bakanlık açıkladı! 34 terörist öldürüldü
    9. Döviz kurları
    10. Soğuklar gelince değeri daha iyi..
    11. Almanya'nın 2019 bütçesi mecliste..
    12. Yanlış eş seçimi eklem iltihabı yapıyor
    13. Irak'tan sel mağduru iç göçmenler için..
    14. Fenerbahçe'nin şort sponsoru Aygaz oldu
    15. Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu
    16. Erdoğan ile Fermacu görüşmesi başladı
    17. İngiltere ile BAE arasındaki casusluk..
    18. Trabzonsporlu yıldız futbolcu..
    19. Milli Savunma Bakanlığınca, son bir..
    20. İlaç zehirlenmelerinin sebebi daha çok..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular