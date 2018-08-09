0553 313 94 23

Mahmud Abbas'tan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İşgalci İsrail'in dün akşamdan beri abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları durdurmak için uluslararası topluma "müdahale" çağrısında bulundu.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
Mahmud Abbas'tan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in dün akşamdan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları durdurmak için uluslararası topluma "müdahale" çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, uluslararası alanda yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiren Abbas, gerilimin tırmanmaması uyarısında bulundu.

Abbas, uluslararası topluma yaptığı çağrıda "İsrail'in saldırılarını durdurmak için acil müdahale edilerek, bölgenin daha fazla yıkıma uğramaması ve istikrarsızlığa yol açmaması" talebinde bulundu.

Filistin hükümeti de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki gerilim ve 11 yıldır sürdürülen ablukadan İsrail hükümeti ile ABD yönetimi sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını belirtmişti.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:27
  1. Gazze
  2. Mahmud Abbas
  3. İsrail

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğini süs havuzunda boğarken yakalandı!
    1. Bebeğini süs havuzunda boğarken..
    2. Tam 2 trilyon dolar! Türkiye'den 41..
    3. Van'dan uyuşturucuyla uçağa binmek..
    4. Yunan Bakan'dan skandal suçlama:..
    5. İsveç polisi oyuncak silahtan bile..
    6. Otel sahibinden küstah müşteriye tokat..
    7. Erzurum’da çobanlık yapan lise..
    8. Düğün davetiyelerindeki fotoğrafı..
    9. CHP'li isim: Vallahi kardeş,..
    10. Darbenin 2 numaralı ismi o otelde..
    11. Diktatör Esed, İdlib halkını tehdit..
    12. ABD’nin kirli planı: Türkiye’de dolar...
    13. Hayri İnönü'nün koruması gözaltına..
    14. İmam Hatiplilere “militan” diyenler..
    15. İstanbul 3. havalimanının ismi ne..
    16. Mustafa Aksu Tarım ve Orman Bakan..
    17. Çıkan yangında oğlu içeride mahsur..
    18. 3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    19. Antik Yunan dönemine ait yüzük bulundu
    20. 'Fenerbahçe maçına odaklandık'
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları