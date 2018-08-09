Mahmud Abbas'tan uluslararası topluma Gazze çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in dün akşamdan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıları durdurmak için uluslararası topluma "müdahale" çağrısı yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, uluslararası alanda yoğun telefon görüşmeleri gerçekleştiren Abbas, gerilimin tırmanmaması uyarısında bulundu.

Abbas, uluslararası topluma yaptığı çağrıda "İsrail'in saldırılarını durdurmak için acil müdahale edilerek, bölgenin daha fazla yıkıma uğramaması ve istikrarsızlığa yol açmaması" talebinde bulundu.

Filistin hükümeti de daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki gerilim ve 11 yıldır sürdürülen ablukadan İsrail hükümeti ile ABD yönetimi sorumludur." ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 3 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hamile bir kadınla 1,5 yaşındaki çocuğunun da aralarında olduğu 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail ordusu ise çarşamba akşamından bu yana Gazze'de Hamas'a ait 140'tan fazla hedefin vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de 80 roket atıldığını belirtmişti.