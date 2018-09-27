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Mahmud Abbas'tan kritik görüşme!

BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Sekreteri Guterres ile önemli bir görüşme yaptı. Görüşmede, Filistin meselesi konuşuldu.

27 Eylül 2018 Perşembe 20:13
Mahmud Abbas'tan kritik görüşme!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin meselesine ilişkin kararlarının uygulanması gerektiğini belirtti. 

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. 

Görüşmede Filistin Devlet Başkanı Abbas, özellikle İsrail'in yasa dışı uygulamaları ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili 2334 sayılı kararın uygulanmasının önemini vurguladı.

BM ve BM Genel Sekreteri'nin uluslararası sistemin korunması konusundaki rolüne işaret eden Abbas, söz konusu rolün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ve mülteci hakları konuları başta olmak üzere Filistin halkının temel haklarına yönelik saldırıların gölgesinde ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

İsrail'in, işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını içeren 2334 sayılı karar, BM Güvenlik Konseyinde 23 Aralık 2016'da kabul edilmişti. ABD'nin çekimser kalmasıyla geçen karar, İsrail'de tepkiyle karşılanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 20:13
  1. Filistin
  2. Mahmud Abbas
  3. BM Genel Sekreteri

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