Mahmud Abbas'tan eski TİKA koordinatörüne başarı madalyası

ANKARA (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Filistin'deki çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, "Türkiye ve TİKA'nın halkımızın yükünü hafifletmeye yönelik çok büyük yardımları oldu." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Mustafa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına TİKA'nın eski Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'a büyükelçilikte düzenlenen törenle başarı madalyası takdim etti. Törene, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, TİKA Başkan Yardımcısı Serkan Kayalar, Arap ülkelerinin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mustafa, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın Filistin'de çalışan öncü ajanslardan biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'deki siyasi iradenin Filistin meselesine oldukça önem verdiğini dile getirdi.



TİKA'nın, Filistin'deki çalışmaları kapsamında Kudüs, Ramallah ve Gazze'de 3 ofis açtığını hatırlatan Mustafa, "Türkiye'nin insani kolu olan TİKA, Filistin'de çok sayıda projeye imza attı ve Filistin halkının yükünü hafifletti." diye konuştu.



TİKA'nın Filistin genelinde 2015-2018 yıllarında 553 proje ortaya koyduğunu belirten Mustafa, "Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ediyoruz. TİKA ve Türkiye'nin halkımızın yükünü hafifletmeye yönelik çok büyük yardımları oldu." şeklinde konuştu.



Mustafa, Türkiye'nin Filistin'deki çalışmaları kapsamında, TİKA adına Korkmaz'ın 4 yıl boyunca Filistin ofisinin koordinatörlüğünü üstlendiğine işaret ederek, "Korkmaz, çalışmaları için Filistin'in köy, kent ve kamplarını gezerek, Filistin halkına hangi alanlarda yardım yapılacağını tespit etti." dedi.

Vefa göstergesi olarak Mahmud Abbas'ın başarı madalyasını Korkmaz'a taktim etmekten gurur duyduğunu vurgulayan Mustafa, Filistin'e verdiği destek dolayısıyla Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Ödülün sahibi Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır"

Korkmaz da Türk halkının, Filistin davasını kendi öz davası gibi sahiplendiğinin altını çizerek, "Bu ödülün sahibi, bu davaya sahip çıkan Türk halkı, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır." değerlendirmesinde bulundu.



TİKA Başkanı Serdar Çam'ın, görev süresi boyunca sahadaki çalışmalarında kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Korkmaz, Çam'a teşekkür etti.



Mustafa, "Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin kuruluncaya kadar Filistinlilerle birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Mustafa, eski TİKA Koordinatörü Korkmaz'a başarı madalyasını takdim etti.





