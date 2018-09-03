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Mahmud Abbas'a sunulan konfederasyon teklifi tartışılıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıkladığı Ürdün'le konfederasyon kurulması teklifi tartışılmaya devam ediyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 00:52
Mahmud Abbas'a sunulan konfederasyon teklifi tartışılıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıkladığı ve ABD'li yetkililer tarafından kendisine sunulan "Ürdün'le konfederasyon kurulması" teklifi tartışılıyor.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Ürdün'le konfederasyon konusuna iki halkın karar vereceği belirtildi. Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, Ürdün'le konfederasyon düşüncesinin 1984'ten bu yana Filistin yönetiminin gündeminde olduğunu ve Ramallah'ın o günden bu yana "Ürdün'le var olan özel ilişkinin temelini iki devletli çözümün oluşturduğunu" vurguladığını kaydetti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan bir habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, kendisine Ürdün'le konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

'ÜRDÜN'ÜN BATI ŞERİA'YA BAĞLANMASI İMKANSIZ'

Gazete haberde, Abbas'ın, İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla teklifi kabul edeceğini ifade ettiğini aktarmıştı. Öte yandan Ürdün Hükümeti Basın Sözcüsü Cumane Guneymat, konuya ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "Ürdün'ün Batı Şeria'ya bağlanmasının tartışma kabul etmeyecek ve imkansız olduğunu" söylemişti.

Guneymat, ülkesinin İsrail ve Filistin sorununa ilişkin iki devletli çözümden yana tavrının "değişmez ve net" olduğunu vurgulamıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 00:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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