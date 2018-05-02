Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının sorumluları Yahudiler

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Yahudi soykırımından Yahudilerin kendilerinin sorumlu olduğunu ifade etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41
Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının sorumluları Yahudiler

Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas Filistin Ulusal Konseyi'nde yaptığı konuşmada Yahudi soykırımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Wafa Ajansı'nın haberine göre, Abbas "Nazi rejimi tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'da yaklaşık altı milyon Yahudi'nin katledilmesinin sorumlusunun Yahudilerin kendilerinin olduğunu" savundu. Abbas, "soykırımın nedeninin antisemitizm olmadığını, Yahudilerin faizle borç vermek gibi sosyal davranışlarının soykırıma sebebiyet verdiğini" öne sürdü.

Mahmud Abbas 1980'li yılların başında yazdığı doktora tezinde Yahudi soykırımını hafife alan ifadeler kullanmış ve siyonist harekete Hitler'le "ortak hareket etme" suçlamasında bulunmuştu. Abbas ilk kez 2014 yılında Yahudi soykırımı sırasında Yahudilerin katledilmesini "çağdaş dönemin en büyük suçlarından biri" olarak nitelendirmişti.

YAHUDİLER ALET EDİLİYOR

Abbas, bu yılın Ocak ayında yaptığı bir konuşmada ise İsrail'i bir "sömürge projesi" olarak nitelendirmiş ve "İsrail'in Yahudilerle hiçbir ilgisi olmadığını, Yahudilerin alet edildiğini" söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, konuşmayı sert şekilde eleştirmiş ve "Abbas'ın yıllar önce Yahudi karşıtlığı ve soykırımın inkârı ile suçlanmasına neden olan şeyi tekrarladığını" belirtmişti.

Filistin Ulusal Konseyi 2009'dan bu yana ilk kez toplandı. Konseyde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ele alındı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:41
  1. Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas
  2. Filistin Ulusal Konseyi
  3. Mahmud Abbas

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke babam da görseydi
    1. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    2. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    3. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    4. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    5. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    6. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    7. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    8. Mahmud Abbas: Yahudi soykırımının..
    9. Abdüllatif Şener'den skandal sözler
    10. Deportivo kararını verdi! Emre Çolak..
    11. 2 asırlık camide tek bir çivi bile yok!
    12. CHP'nin adayı hangi partiden olacak?..
    13. Konutta geriledi arsada uçtu
    14. Trump’ın doktorundan ilginç açıklama!
    15. TMSF şirketlerinden üretim ve ihracat..
    16. CHP'den Vatan Partisi'ne ittifak..
    17. Kahve kutularından çıkanlar polisleri..
    18. Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti
    19. 100 milyarlık barış
    20. Bakandan uzay mekiği projesi açıklaması
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"