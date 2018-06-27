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Mahmud Abbas ile görüşen Prens William: Ben de sizin gibi...

İngiltere'nin ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü Prens William, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:58
Mahmud Abbas ile görüşen Prens William: Ben de sizin gibi...

Devlet Başkanlığı Ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi Prens William resmi törenle karşılandı.

Filistin'e ziyaretinden dolayı Prens William'a teşekkür eden Abbas, bu ziyaretin Filistin ve İngiliz halkları arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını inandığını söyledi.

"FİLİSTİN, İSRAİL İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANA"

Abbas, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine de değinerek, "Filistin tarafı, iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırlarında her iki tarafın da barış içinde beraber yaşayabilmesi için İsrail ile barış görüşmelerinden yanadır." ifadelerini kullandı.

"KALICI BARIŞ UMUT EDİYORUM"

Prens William da Filistin'e yaptığı ilk ziyaretinden dolayı heyecanlı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki yakın ilişkiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Filistin meselesine de değinen William, "Ben de sizin gibi bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyorum." dedi.

Prens William, dün de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:58
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  • yazzıkkyazzıkk11 sa önce
    İslamın baş düşmanı ingilizler le fazla haşir neşir olmamak lazım, Adamdaki gülmeye bak 32 dişi sayılıyor.Bizim başkan kendini yırtıyor kudüs için adamlar başbakan diye birini gönderdiler bence bunlarda satılmış kimsenin islamiyetle alakası kalmamış anca bu dünyada rahat yaşayımde ne olursa olsun...
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