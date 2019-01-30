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Mahmud Abbas hükümetinin istifasını kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rami el-Hamdallah'ın başkanlığını yürüttüğü hükümetin istifasını kabul etti.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:05
Mahmud Abbas hükümetinin istifasını kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rami el-Hamdallah'ın başkanlığını yürüttüğü hükümetin istifasını kabul etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Abbas, Hamdallah hükümetinin istifasını kabul etti ve Hamdallah'ın yeni hükümet kurulana kadar görevine devam etmesini istedi.

Fetih Hareketi Merkez Komitesi'nin pazar günü yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından, bugün Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazar günü Abbas başkanlığında gerçekleşen Merkez Komitesi toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, yeni bir hükümetin kurulması ve aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesindeki gruplarla bu konuda istişare yapmak üzere, bir komitenin oluşturulması yönünde tavsiye kararı alındığı belirtilmişti.

FKÖ, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Filistinlilerin tek meşru temsilcisi kabul ediliyor. FKÖ bünyesinde, Fetih ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) yanı sıra Filistin Kurtuluş Cephesi, Arap Kurtuluş Cephesi ve Filistin Halk Partisi gibi gruplar yer alıyor.

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor. Son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşması" imzalanmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 08:41
  1. Abbas
  2. Hamdallah
  3. hükümet
  4. İstifa
  5. Anadolu Ajansı

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