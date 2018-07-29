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Mahmud Abbas, 'Cesur Kız' Ahed Tamimi'yi kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in 8 ay özgürlüğünden mahrum bıraktığı Ahed Tamimi'yi makamında kabul etti.

29 Temmuz 2018 Pazar 15:01
Mahmud Abbas, 'Cesur Kız' Ahed Tamimi'yi kabul etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in elinde 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Ahed Tamimi'yi makamında kabul etti.

"Filistin'in cesur kızı" olarak tanınan Ahed Tamimi, İsrail askerine tokat attığı için 8 aydır tutuklu bulunuyordu. Kendisi gibi tutuklu olan annesiyle birlikte serbest bırakıldıktan sonra ailesine tekrar kavuşan Tamimi'yi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas makamında kabul etti.

Ramallah'taki Başkanlık Konutu'nda gerçekleşen görüşmede Abbas, "Ahed Tamimi ile Nabi Saleh köyü halkı gösterdikleri barışçıl halk direnişinin ardından artık Filistin mücadelesinin sembolü oldu" dedi. Abbas, Tamimi'yi tebrik ederek, barışçıl halk direnişinin işgalci İsrail'in zulmünü dünyaya göstermek için en iyi silah olduğuna dikkat çekti. Ahed Tamimi, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın kabrini de ziyaret ederek, çelenk koydu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 15:01
  1. Mahmut Abbas
  2. Ahed Tamimi

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