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Mahkûm çocukları sağlık taramasından geçirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından H Tipi Cezaevinde mahkûm anne yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik bayram öncesi ziyaret ve kapsamlı sağlık muayenesi yapıldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:48
Mahkûm çocukları sağlık taramasından geçirildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından H Tipi Cezaevinde mahkûm anne yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik bayram öncesi ziyaret ve kapsamlı sağlık muayenesi yapıldı.


Uzm. Dr. Hülya Poyraz Efe ve Uzm. Dr. Yasemin Sağlan tarafından fiziksel muayeneleri yapılan çocuklar aynı zamanda gerekli tetkikler için ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirildi. Muayene olan çocuklara bayram çikolataları hediye edildi. Bu çalışma ile her bireyin hakkı ve ihtiyacı olan sağlık hizmetinin dezavantajlı ortamda bulunan çocuklara ulaştırılması ve fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde tedavilerine başlanması amaçlanıyor.


Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge “Bu çalışma ile dezavantajlı ortamda bulunan çocukların fiziksel gelişmelerini etkileyecek faktörlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde tedavilerine başlanmasını, sosyal ve ruhsal yönden motive edilmelerini amaçladıklarını” belirterek bu çalışma ile Ramazan Bayramı öncesi kapsamlı sağlık taraması ile çocukların sağlıklı ve mutlu, annelerin umutlu bir bayram geçirmesini diliyoruz" dedi.


İl Sağlık Müdürlüğünce Eskişehir H Tipi Cezaevi İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen mahkum anne yanında kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik yapılan kapsamlı sağlık taraması çalışmasına, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Müdürlüğü Proje Ekibi ve Eskişehir H Tipi cezaevi idarecileri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:48
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