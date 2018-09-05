Mahkum affı ne zaman çıkar?  Af 2018'de çıkar mı? Aftan kimler yararlanacak? Cezaevi af son dakika 2018

Mahkum affına yönelik son dakika gelişmeleri yaşanıyor. MHP'nin ısrarla istediği ve seçim beyannamesinde de yer alan cezaevindeki mahkumlara yönelik af konusunda 8 maddelik af taslağı hazırlandı. Taslak önümüzdeki günlerde tamamlanıp yeni yasama yılında Meclis'e sunulması beklenirken, Genel af konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, af konusunda MHP ile oturulup konuşulacağını değerlendirmek için adım atmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), seçim beyannamesine de giren "kader mahkumları"nın affını öngören kanun teklifi hazırlıklarında sona geldi. MHP'nin af konusunu içeren 8 maddelik taslak hazırlandı. Taslak halindeki teklif 8 maddeden oluşurken, affın kesinlikle FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumlarını kapsamayacağı bildirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin genel çerçevesini çizdiği teklif üzerinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığındaki partinin hukukçularından oluşan heyet, teklifin taslağını tamamladı. Teklife ilişkin çalışmalarda toplumsal mutabakatı önceleyen heyet, bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca çıkan afları hem içerik hem şekil hem de sonuçları yönünden detaylı inceledi. Toplam 8 maddeden oluşacak teklif yeni yasama yılında yani Ekim ayında Meclis'e sunulacak.

"AF KONUSUNDA MHP İLE OTURUR KONUŞURUZ"

MHP ile af konusunun detaylı bir şekilde konuşulabileceğini söyleyen Başkan, "Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim." ifadelerini kullandı.