Mahkemeyi tehdit eden FETÖ sanığı eski hakime 13 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski hakim İsmail Yılmaz'ın yargılandığı davada, mahkeme heyetini tehdit eden sanık Yılmaz'ın atılı suçtan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üçüncü duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Yılmaz ve avukatı katıldı.

Duruşmada, celse arasında sanığın kullandığı Bylock programına ilişkin tespit tutanağı ve dijital materyal raporunun mahkemeye ulaştığı belirtildi.

Son savunmasını yapan sanık Yılmaz hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İsmail Yılmaz'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştıran heyet, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alındığında pişmanlık gösterir bir tavır sergilemediği aksine savunmalarındaki tutum ve davranışları ile pişmanlıktan çok atılı eyleme yönelik sebat gösterdiğini belirterek, sanığa verilen cezadan indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Sanık İsmail Yılmaz davanın bir önceki celsesinde, mahkeme heyetine yönelk, ''Sizin için üzülüyorum. Denetlemekten dahi kaçtığınız yüzleşmek istemediğiniz delillerle devam ediyorsunuz. Yargılanacaksınız. O gün yüzleşeceğiz, bakacağınız, yüz bulamayacaksınız. Çocuklarınıza bakamayacaksınız'' diyerek tehditler savurmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Yılmaz'ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz 2016'dan sonra meslekten ihraç edildiği, örgütün şifreli programı Bylock kullanıcısı olduğu, sanık hakkında FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle şikayetlerin bulunduğu ve hakkında örgüte üye olduğuna dair başka şahısların ifadelere yer verilmişti.

Sanığın FETÖ elebaşısına ait videolarını, konuşmalarını dinlediğine dair bilgisayarında ve cep telefonunda dijital kalıntıların bulunduğu, örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan ''Kimse Yok mu'' derneğine yardımda da bulunduğu, el konulan harddisk içerisinde örgüt elebaşısının videosunun da bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yılmaz'ın FETÖ terör örgüte üye olmak suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



