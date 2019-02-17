Mahkemeden skandal karar! Darbe çağrısına katılan Vural Ergün serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimini Twitter mesajlarıyla kutlayan eski Ergenekon avukatı Vural Ergül'ün tahliye edilmesi büyük tepki topladı.

Darbe girişimini Twitter'dan attığı mesajlarla kutlayan eski Ergenekon avukatı Vural Ergül hakkında FETÖ üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış, iddianamede Ergül'ün Ergenekon davaları sürecinde kendisini FETÖ'ye karşıymış gibi lanse ederek toplumsal algı oluşturduğu, sonraki süreçte ise MİT TIR'larına operasyon yapan tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığını üstelenerek, bu operasyonun sanki FETÖ kumpası değilmiş gibi algı oluşturmaya çalıştığı belirtilmişti.

Gülücüklü savunma

Ergül, 15 Temmuz darbe girişiminde Twitter'da darbecileri alkışlayan, Cumhurbaşkanına ve darbeye karşı duran halka ise ağır küfürler içeren mesajlar paylaşmasıyla gündeme gelmişti. Darbe girişimi başarısız olunca Twitter hesabını ve telefonlarını kapatarak ortalıktan kaybolan Ergül, 8 Kasım 2017'de İstanbul'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Mahkeme tahliye kararı verdi

Ergül, geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Bu karara sinirlenenler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Ergül ise tepkilere aldırmadan sosyal medya hesaplarından 'demokrasi'yi savunan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.