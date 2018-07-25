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Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik boşanma nedeni olamaz

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, mutsuz evliliğin boşanmak için gerekçe sayılamayacağı kararına hükmetti. Mahkeme heyeti, kararı gönülsüzce aldıklarını ancak görevlerinin yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu söyledi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:58
Mahkemeden örnek karar! Mutsuz evlilik boşanma nedeni olamaz

BBC'de yer alan habere göre Tini Owens adlı 68 yaşındaki kadının evliliklerinde aşkın kaybolduğunu söyleyerek 2015'te 40 yıllık kocası Hugh Owens'a açtığı dava Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Mahkeme, evlilikle ilgili yasalara gönderme yaparak çiftin ancak ayrı yaşadıkları sürenin beş yılı dolduracağı 2020'de boşanabileceklerine hükmetti.

Mevcut İngiliz yasalarına göre çiftlerin boşanabilmek için şu beş maddeden birini gerekçe olarak göstermesi gerekiyor:

-Zina
-Makul olmayan davranış
-İki yıldan sonra terk etme
-İki yıllık ayrılık (İki tarafın da kabul etmesi halinde)
-Beş yıllık ayrılık. (Taraflardan biri boşanmayı kabul etmezse)

Yargıçlar, kararı 'gönülsüzce" aldıklarını ancak görevlerinin yasa yapmak değil, yasaları yorumlamakla sınırlı olduğunu vurguladı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:58
  1. İngiltere yüksek mahkemesi
  2. boşanma davası
  3. mutsuz evlilik
  4. karar
  5. emsal karar

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