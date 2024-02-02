Mahkemeden o otobüs firması için iflas kararı
İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.
İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.
Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.
Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.
Adını Denizli’nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale’den alan ‘Pamukkale Turizm’ Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962’de kurulmuştu.
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