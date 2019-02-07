Mahkemeden Necati Şaşmaz kararı

Boşanma davaları süren Necati ve Nagehan Şaşmaz çifti ile ilgili karar verildi. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi, Necati Şaşmaz hakkında 6 ay uzaklaştırma kararını verdi.

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz, İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne eşinin kendisine şiddet ve korkuya yönelik söz ve davranışlarda bulunduğu konusunda dilekçe verdi.

Mahkeme, koruma altına alma kararını verdi

Mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gereği tedbir kararı alarak, koruma altına alma kararını verdi.

Necati Şaşmaz'ın 6 ay kadar bir süre içerisinde Nagehan Şaşmaz'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve kötü davranışlarda bulunmamasına karar veren mahkeme eşinin bulunduğu yerden uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkeme şu tedbirleri koydu:

"Konuta, iş yerine ve okula yaklaşmaması, gerekli görülmesi halinde korunan kişinin şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına yönelik haller dışında çocuklarına yaklaşmaması, korunan kişinin şahsi eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçları ile rahatsız etmemesi, bulundurulması ve taşınması kanunen izin verilen silahları polise teslim etmesi."

Eğer tedbir kararı dışına çıkılırsa Necati Şaşmaz hakkında 3 ile 10 gün arasında hapis cezası verileceği öğrenildi.