Mahkemeden müşteki general hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyanın müştekilerinden emekli tümgeneral Erdoğan Akyol hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü karar duruşmasında 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet ve 18 sanık süreli hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti.

Taraf avukatlarına bugün tebliğ edilen kısa karara göre dava dosyası delilleri kapsamında bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Buna göre, dönemin Zırhlı Birlikler Tümen Komutanı müşteki Erdoğan Akyol hakkında mahkeme dosyasındaki bilirkişi raporları ile tanık beyanları dikkate alınarak gereğinin takdiri ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına hükmedildi.

Görüntülerin, Akyol'un kışlaya geliş ve gidiş zamanını hiç göstermeyecek şekilde teslim edilmiş olduğu gerekçesiyle mahkemece, kayıtları silen veya eksik teslim eden personel hakkında da aynı işlemin yapılması kararlaştırdı.

Olay günü cephanelik görevlisi olan Hüseyin Yağmur ile 2 nolu nizamiye nöbetçisi Cemil Karakaya için de suç duyurusunda bulunan mahkeme, Mustafa Ergin'e yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in bu eyleminin takdiri için Başsavcılığa suç ihbarında bulundu.