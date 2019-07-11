0553 313 94 23

Mahkemeden müşteki general hakkında suç duyurusu

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulundaki darbe girişimine ilişkin davada dönemin tümen komutanı olan emekli tümgeneral Erdoğan Akyol hakkında suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
Mahkemeden müşteki general hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, dosyanın müştekilerinden emekli tümgeneral Erdoğan Akyol hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dünkü karar duruşmasında 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet ve 18 sanık süreli hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti.

Taraf avukatlarına bugün tebliğ edilen kısa karara göre dava dosyası delilleri kapsamında bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Buna göre, dönemin Zırhlı Birlikler Tümen Komutanı müşteki Erdoğan Akyol hakkında mahkeme dosyasındaki bilirkişi raporları ile tanık beyanları dikkate alınarak gereğinin takdiri ve ifası için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına hükmedildi.

Görüntülerin, Akyol'un kışlaya geliş ve gidiş zamanını hiç göstermeyecek şekilde teslim edilmiş olduğu gerekçesiyle mahkemece, kayıtları silen veya eksik teslim eden personel hakkında da aynı işlemin yapılması kararlaştırdı.

Olay günü cephanelik görevlisi olan Hüseyin Yağmur ile 2 nolu nizamiye nöbetçisi Cemil Karakaya için de suç duyurusunda bulunan mahkeme, Mustafa Ergin'e yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan da eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in bu eyleminin takdiri için Başsavcılığa suç ihbarında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:07
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. suç duyurusu
  4. Tümgeneral Erdoğan Akyol
  5. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübünde yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilişkin davada mahkeme, tedbir kararının kaldırılması talebini reddetti. Mahkemenin bu kararıyla Mustafa Cengiz başkanlığındaki mevcut yönetimin görevine devam edeceği kaydedildi.
    1. Galatasaray Kulübünde yönetim..
    2. Osmaneli Belediyesi tabelasına ’T.C.’..
    3. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    4. "FETÖ yanlıları Kırgızistan'da olumsuz..
    5. ’Tarımın Geleceği Emin Ellerde’..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Mahkemeden müşteki general hakkında..
    8. Milletvekili Tan, Milletvekili Kasap’a..
    9. UYAFA CUP’da ilk imzalar atıldı
    10. Bebeklerin tırnakları nasıl kesilir?
    11. Galatasaray'dan sürpriz ön libero..
    12. Diyetisyen Öten: “Sağlıklı..
    13. TÜBA çalıştay ve paneli sona erdi
    14. Sinema keyfi “Organize İşler”le başladı
    15. İngiliz Müsteşar Eskişehir’de..
    16. İzmir’in 26 mahallesinde muhtarlıklara..
    17. Samandağ’da budanmış ağaç dalları..
    18. Başkan Esen’den hayvancılığa destek..
    19. Nazara karşı yumurta kabuğuyla önlem
    20. 47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş..
    21. Isparta’da FETÖ’nün hücre evlerine..
    22. İki Çek turiste karavanları mezar oldu
    23. Bomba iddia! Quaresma, Premier Lig..
    24. Terzi Göletine 4 bin sazan yavrusu..
    25. Başkan Muhittin Böcek,Ümit Uysal’la..
    26. Muhalif Kürtleri ikna çabası! Fransa,..
    27. Türkiye’de bu ismi bir tek o taşıyor!
    28. Kamyonetten düşen sunta yayanın..
    29. Dünya Su Sporları Şampiyonası başlıyor
    30. Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!