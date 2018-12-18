Kızılay'a kayyım atama kararında flaş gelişme!

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyım kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin Kızılay için kayyum kararını düzelttiğini açıkladı.

"Kayyım kararı düzeltildi"

Kınık'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesi hatalı Kayyım kararını düzeltti, böylece telafisi mümkün olmayan bir hatadan dönülmüş oldu.

Bu süreçte Kızılayın yanında duran, bize güvenen ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

İyiler kazanacak!"