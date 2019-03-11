Ebru Gündeş 'ek kat' davasından beraat etti
Sanatçı Ebru Gündeş, eşi Rıza Sarraf'a ait olan yalıya ek kat çıkıp asansör yaptırdığı için hakkında dava açılan davadan beraat etti.11 Mart 2019 Pazartesi 12:28
Beykoz'da eşi Rıza Sarraf veEbru Gündeş'e ait olan yalıda yaptırdıkları tadilat nedeniyle Gündeş hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suç duyurusunda bulunuldu ve dava açılmıştı.
Beraat etti
Şarkıcı 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. İnşaat mühendisi Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve mahkeme cezayı ertelediği öğrenildi.
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