0553 313 94 23

FETÖ'nün adliye ve cezaevi ayağına ceza yağdı!

Terör örgütü FETÖ'nün Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması'na yönelik yürütülen davada sanıklara ceza yağdı.

06 Aralık 2018 Perşembe 12:55
FETÖ'nün adliye ve cezaevi ayağına ceza yağdı!

FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık  ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamladıklarını belirterek kararı  açıkladı.

Buna göre sanıklar sözde "Ege Bölgesi adliye sorumlusu ve mahrem  imamı" Kürşat Okuducu ile "Akdeniz Bölgesi sorumlusu ve mahrem imamı" İbrahim  Pala'ya, "silahlı terör örgütüne yöneticilikten" 16 yıl 6 ay, aynı suçtan  sanıklar Turan Yılmazer, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol  Zirek, Hakkı Saraç, Levent Duman, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman,  Hüseyin Orhan, Ahmet Cefaroğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'ya ise 15 yıl hapis cezası  verildi.

Pişmanlık gösterenlere indirim

"Silahlı terör örgütüne yöneticilikten" suçlu bulunan ancak soruşturma  ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık gösteren sanıklar Arif Şimşek ve Osman  Mumcu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum oldu.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise sanıklar Yavuz Sami, Mehil Karahan, Yaşar Özpekmez, Sinan Kaplan, Mahmut Dal, 10 yıl 6 ay; Harun  Özbek, Mustafa Göktaş, Yunus Özdoğan, Cem Erdoğan, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik 9  yıl, Haluk Metin 8 yıl 9 ay, İsmail Yılmaz'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası  verildi.

Aynı suçtan ceza alan ancak "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanan  sanıklar Levent Koçer, Ömer Erdem Yazgan, 1 yıl 10 ay 15 gün, Adnan Dursun, Murat Baltacı, ve İskender Özkan, 2 yıl 2 ay 7 gün, Mustafa Gülmez ise 2 yıl 11  ay hapse mahkum edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye  olurken, diğer sanıkların ise hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına  karar verildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:55
  1. Ankara
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'nün Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması
  4. hapis cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    1. Altınordu'dan Ahmet Güvener'e vefa
    2. 'Küçük, Ersöz ve Tekin için çalıştım’
    3. KTÜ’de yasak ve özgürlük iç içe
    4. MHP’li Durak, CHP’li İnce’nin odasında..
    5. CHP 3’e bölündü
    6. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    7. GÜNCELLEME 2 - İran'da bombalı terör..
    8. Hücre evinde talimat bekleyen terörist..
    9. Marş kavgası büyüyor
    10. DEAŞ sanığının ilaç verdiği iddiası
    11. Ya özür dile, ya istifa et
    12. Ukrayna Rusya sınırına asker yığıyor!
    13. İntihar eden teğmen Muğla’da defnedildi
    14. Aksa özgürleşecek
    15. Çorum'da uyuşturucu operasyonu
    16. İsrail, Golan Tepeleri ve Doğu Kudus’ü..
    17. İnce: Mustafa Kemal Paşa bile üç kere..
    18. Kediye vurup battaniyesini çalmış
    19. Arap Birliği’nden, Sudan’a destek
    20. Mansur Yavaş kimin adayı?
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    İşte milli enerji silahı Wattoz! 60 ülkeden talep yağıyor
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek