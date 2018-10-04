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Mahkemeden Demirtaş'la ilgili flaş karar!

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 7 ayrı suçtan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:45
Mahkemeden Demirtaş'la ilgili flaş karar!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferansla bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyetince, Demirtaş hakkında TBMM'ye yazılan müzekkereye cevap verildiği, cevapta siyasi partilerin grup ve basın toplantılarında tutanak tutulmadığının belirtildiği kaydedilerek, görüntülerin mahkemeye gönderildiği açıklandı.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ: Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu. Önceki ara kararlarda yerine getirilmesi istenen ancak henüz tamamlanamayan eksikliklerin giderilmesini isteyen savcı, tutuklu sanık Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı, üzerine atılı suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog suçlar arasında bulunması ve tutuklulukta geçen sürenin istenen ceza miktarına göre ölçülü olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı sözü sorulan Demirtaş, tahliye talebinin bulunmadığını ifade etti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:45
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