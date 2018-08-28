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Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

Mahkeme, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verdi.

28 Ağustos 2018 Salı 11:58
Mahkeme Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mazeret dilekçesi bildiren Demirtaş'ın avukatları duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki duruşmada alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okuyarak sanığa karşı beyan için söz verdi.

Demirtaş, bizzat duruşma salonuna gelerek avukatlarının hazır bulunduğu esnada savunma yapmak istediğini belirterek duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinini devamına hükmetti.

Duruşmaya 3 Ekim'de devam edilecek.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 11:58
  1. Ankara
  2. Selahattin Demirtaş
  3. HDP
  4. mahkeme

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