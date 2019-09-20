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Mahkemeden Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi.

20 Eylül 2019 Cuma 22:24
Mahkemeden Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ kararı

Eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında 2014'teki Kobani gösterilerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklama kararı verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'teki Kobani (Ayn el-Arap) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

Tutuklama kararı verildi

Mahkemeye sevk edilen Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:24
  1. Ankara
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Figen Yüksekdağ

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