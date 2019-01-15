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Mahkeme Atalay Demirci hakkında kararını verdi

FETÖ üyeliğinden yargılanan tutuksuz sanık Atalay Demirci'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme,Demirci'ye verilen verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğünü kaldırdı.

15 Ocak 2019 Salı 20:22
Mahkeme Atalay Demirci hakkında kararını verdi

Atalay Demirci'nin, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atalay Demirci ve avukatı Ali Akbaş hazır bulundu.

Mahkeme, bir önceki oturumda zorla getirilmesi yönünde karar verilen tanık Feyzullah Ülken'in adresinin bulunamadığı ve tanığa ulaşılamadığını, ele geçirilen dijital materyallerin de bilirkişi tarafından incelenmediğini bildirdi. Bunun üzerine savcı, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Söz verilen Demirci'nin avukatı Ali Akbaş, "Müvekkilim, tanınan bir kişidir. Üzerindeki imza atma yükümlülüğü işi gereği sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Mahkemenizden, imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İmza yükümlülüğü kaldırıldı

Mahkeme Atalay Demirci'ye adli kontrol hükümleri kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğünü kaldırdı.

Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:22
  1. Ali Akbaş
  2. Atalay Demirci
  3. Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi

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