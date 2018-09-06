Mahkemede skandal! FETÖ’cüye resmen 'kaç' dediler

FETÖ/PDY'ye yönelik davada aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününde mahkeme heyeti, önceki gün görülen celsede iddia makamının, sanıkların tutukluluk ve adli kontrol şartlarının değiştirilmesi yönündeki taleplerinin reddedilmesi istemini değerlendirdi.

BİR SKANDAL KARAR DAHA

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren heyet, daha önce adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen sanık O.B.'ye 100 bin lira kefalet karşılığında, katılacağı bir fuar için 2 haftalığına yurt dışına çıkış izni verilmesini kararlaştırdı. Yurt dışı yasağı konulan FETÖ sanıklarının dahi yasa dışı yollardan kaçmaya kalkıştığı bir süreçte, alınmış bir kararın 2 haftalığına kaldırılması skandal olarak yorumlandı. Heyet daha sonra duruşmayı erteledi.

500 SAYFALIK İDDİANAME

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 60 sanık hakkında FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlamalarıyla dava açılmıştı. Yaklaşık 500 sayfalık iddianamede, sanıkların devletin imkanlarını da kullanarak FETÖ'ye fayda sağladıkları yönünde gizli ve açık tanık beyanlarına yer verilmişti.

HEPSİ HAPİSLE YARGILANIYOR

Eski vali Şahabettin Harput ve 50 kişi hakkında "silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a göre de 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezaları isteniyor. Diğer 9 sanık hakkında ise "silahlı örgüte üye olma" ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesine göre ayrı ayrı 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

O HAKİMİN İLK VUKUATI DEĞİL

Skandal karar, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Servet Korkmaz’ın ilk vukuatı değil. Korkmaz başkanlığındaki mahkeme, daha önce de örgütün kasaları olarak bilinen 10 işadamının tutuklanma taleplerini reddetmiş, 6’sını tahliye etmişti. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bu iş adamlarının milyonlarca TL’ye varan mal varlıklarına koyulmuş tüm tedbirleri de kaldırmıştı.

(Yeni Şafak)