0553 313 94 23

Mahkemede kendisini vuran eşini görünce panikledi

Kocaeli’de geçtiğimiz yıl kendisini aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle yaraladığı eşini duruşma salonunda gören zanlı, eşinin salondan çıkarılmasını istedi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:37
Mahkemede kendisini vuran eşini görünce panikledi

Kocaeli’de geçtiğimiz yıl kendisini aldattığı iddiasıyla pompalı tüfekle yaraladığı eşini duruşma salonunda gören zanlı, eşinin salondan çıkarılmasını istedi.


Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Cezaevinde geçireceği süreyi bir okulda ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığı iddiasıyla eşi Gülbeyaz K.’ya pompalı tüfek ile ateş açarak sol bacağından yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Sami K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanık Sami K. “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan hakim karşısına çıktı. İkinci duruşması görülen davada, eşi tarafından vurulan Gülbeyaz K., eşi Sami K.’yı görünce panikleyerek,ifade sırasında Sami K.’nın dışarı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Sami K. ile birlikte izleyicilerin de salondan çıkmasına karar verirken, Gülbeyaz K. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlayarak, eşinden şikayetçi oldu.


Duruşmada tanık olarak ifade veren, olayın hemen öncesinden bahseden Sami K.’nın annesi Z.K., “Oğlumun olay gerçekleşmeden önce ‘Öldürmeyeceğim, sadece yaralayacağım’ demesi üzerine ben de ‘Boşa gitsin’ dedim” ifadelerinde bulunurken, yakınlaşma iddiaları ile ilgili olarak, anne Z.K. herhangi bir yakınlaşma görmediğini belirtti.


Mahkeme heyeti, somut delil durumu nedeniyle Sami K.’nın tutukluluğa devam kararı verirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
    1. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    2. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    3. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    4. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    5. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    6. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    7. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    8. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    9. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    10. Somali ordusu bir kasabayı..
    11. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    12. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    13. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    14. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    15. CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden..
    16. Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
    17. Benin'de tekne battı: 12 ölü
    18. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü..
    19. Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık..
    20. Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan
    21. CHP, seçim sonuçlarını il..
    22. Gloria Kupası'na doğru
    23. Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi
    24. Arkeopark kazılarında sona gelindi
    25. Botla açıldığı denizde kaybolan genç..
    26. "Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    27. Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar..
    28. AB'den Türkiye'deki sığınmacılara destek
    29. BEDAŞ'tan yeni yapılara yönelik enerji..
    30. Esentepe TOKİ Parkına malzeme montajı..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'