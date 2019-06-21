0553 313 94 23

Mahkemede HTS kayıtları ortaya çıkınca doğru söylemeye karar verdi

Erzurum'da, ağabeyi ile husumeti olan kişiyi tabancayla öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen ve askerde keskin nişancı olan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına devam edildi- Duruşmadaki beyanında olaydan bir gün önce sanıklardan biri ile görüştüğünü iddia eden tanık F.A, HTS kayıtlarında böyle bir görüşme olmadığı tespit edilince ifadesini değiştirdi

21 Haziran 2019 Cuma 11:07
Mahkemede HTS kayıtları ortaya çıkınca doğru söylemeye karar verdi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, ağabeyi ile husumeti olan kişiyi tabanca ile vurarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen ve askerde keskin nişancı olan sanık ile ağabeyinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık M.M.U, sanık avukatları ve tanıklar katıldı. Duruşmaya, müştekiler H.D. ve S.Ç. ile tutuksuz yargılanan sanık M.M.U'nun ağabeyi diğer sanık M.U. ise katılmadı.

Tanık F.A, beyanında her iki sanığı da oturdukları mahalleden tanıdığını söyledi.

Olay günü kullanılan aracın kendisine ait olduğu bildiren F.A, "M.M.U, ailesinden birinin rahatsız olduğu için aracı bir saatliğine istedi. Ben de aracı olaydan bir gün önce kendisine verdim, bir saat geçmesine rağmen getirmeyince akşama doğru kendisini aradım. M.M.U, işinin uzadığını söyleyince hastası olduğu için bir şey demedim. Aracı olayın olduğu gün polisler beni aradıktan sonra getirip teslim etti." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, F.A'nın ifadesinde "olaydan bir gün önce telefonla görüştük" dediğini ancak M.M.U. ile F.A'nın bildirdiği iki telefon hattının HTS kayıtları incelendiğinde böyle bir görüşme olmadığını söyledi.

F.A. bunun üzerine ifadesini değiştirerek, "Doğruyu söylemek gerekirse benden aracı komşum M.G. istedi. Olay günü M.M.U'nun benimle görüştüğü yönündeki ifadem doğru değildir. M.G. benden arabayı isteyince komşum olduğu için verdim. Arabayı verirken M.M.U'yu görmedim." diye konuştu.

Sanık M.M.U. ise savunmasında, tanık F.A'nın beyanlarını kabul etmediğini aktararak, "Duyduğuma göre tanık F.A. ile M.G. arasında duruşma tarihinden bir süre önce silahlı kavga olmuştur. Bundan dolayı böyle farklı beyanda bulunmuştur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve M.G'nin dinlenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekilerden H.D'nin, 18 Temmuz 2017'de sabah saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Dadaşköy yolu üzerinde tabanca ile bacağından yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede İstanbul'da yaşayan M.U'nun olay günü uçakla Erzurum'a gelip kardeşi M.M.U. ile buluştuğu, Şükrüpaşa Mahallesi'nde market önünde H.D. ile diğer müşteki S.C'yi konuşur halde gören M.U'nun aracı durdurduğu anlatılıyor. M.M.U'nun silahla müştekilere doğru hedef gözeterek 9 el ateş edip "Bu iş burada bitmedi, öleceksiniz" diye tehditlerde bulunduğuna yer verilen iddianamede, müştekilerin market civarındaki duvar arkasına saklanmalarına rağmen M.M.U'nun ateş etmeye devam ettiği aktarılıyor.

İddianamede, M.M.U'nun, ağabeyi M.U. ile H.D. arasında yaşanan kavga nedeniyle duyduğu husumetin yanı sıra M.U'nun azmettirmesi ve yardım etmesiyle öldürme kastıyla eylemi gerçekleştirdiği anlatılarak, M.U. ile M.M.U'nun, "kasten öldürme suçuna teşebbüs etme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezaları ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:07
  1. dava
  2. Erzurum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    1. Yeşeren Çınarlar Halfeti gezisinde
    2. Kepez’in ulaşım ağı genişliyor
    3. Çelik testi için 30’dan fazla ülke..
    4. Ahırı spor salonuna çevirip, plastik..
    5. Atları alınan fayton sahiplerinin..
    6. Konya'da FETÖ/PDY operasyonu
    7. Giresun’da 6 mahallede, 15 saat su..
    8. Kiri su arıtmaya her hafta bakım
    9. Fransa’da 5.1 büyüklüğünde deprem
    10. Rektör Taş, Başkan Şahin ile bir araya..
    11. Hobiler ve hayaller AKADEMA ile..
    12. Ağrı ve Iğdır'da göçmen kaçakçılığı..
    13. Söğüt’te bakım ve onarım çalışmaları
    14. Türkiye'nin ilk jeoparkları Konya ve..
    15. "İnandığınız aday kimse, vurun mührü"
    16. İngiliz turistin bitmeyen aşkı: 75 kez..
    17. Söğüt’te ilaçlama çalışmaları devam..
    18. Kütahya Belediyesi’nden Darülkurra’da..
    19. Beyaz söğüt kabuğu çayı baştan ayağa..
    20. Kara taşıtları 2017’de 304 milyar..
    21. Trabzon’un Araklı ilçesinde selde..
    22. Sinekle yoğun mücadele devam ediyor
    23. Babel'den bomba açıklama! Cim Bom ile...
    24. Devrek Belediyesi ekipleri görev..
    25. Karamollaoğlu'ndan yeni parti..
    26. Karaman’da uyuşturucudan adliyeye sevk..
    27. Camda intihar pazarlığı
    28. Nehirde kaybolan genci balık adamlar..
    29. Avukat Gökalp: "Tüketici haklarında 6..
    30. FETÖ'nün Çubuk yapılanmasına ceza
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı
    Skandallar bitmiyor! İmamoğlu'na illegal üniversite kıyağı