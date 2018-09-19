0553 313 94 23

Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga böyle alıkonuldu

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 521 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık H.K mahkemede Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın nasıl alıkonulduğunu anlattı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:27
Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga böyle alıkonuldu

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde vatani görevini yapan tutuksuz sanık er H.K. savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da nöbetçi olduğunu belirten H.K, görüştüğü bazı askerlerin kendisine tatbikat yapılacağını söylediğini aktardı.

Akşam saatlerinde sanık eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş'ın yaklaşık 10 askerle dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın lojmanının olduğu bölgeye gittiğini anlatan H.K, "Genel Sekreter Fahri Kasırga çıkış yapmasın diye üsteğmen Mennan Yeşilbaş arabayı kapının önüne çekti. Daha sonra alay nöbetçi amir o bölgeye gelerek Kasırga ile konuştu. Nöbetçi amir birden silahını çekerek 'yat yat' diye bağırarak Kasırga'yı zorla bir ambulansa bindirdi. Kasırga'nın eşi müdahale etmeye çalıştı ama onu tuttular. Daha sonra herkes görev yerine döndü." ifadelerini kullandı.

İddianamede hakkında isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen H.K, emir komuta zincirinin en son halkası olduğunu, verilen emirleri sorgulama konumunda bulunmadığını kaydetti.

Darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını iddia eden H.K, suçsuz olduğunu savunarak yargılama sonunda beraatini istedi.

'ATIŞ EĞİTİMİ YAPTIK'

Tutuksuz sanık M.G. de olay tarihinde vatani görevini yaptığını belirterek, darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Sanık eski alay komutanı Barış'ın 15 Temmuz'dan birkaç gün önce tatbikat yapılacağını söylediğini ancak detaylarını paylaşmadığını ifade eden M.G, darbe girişiminden saatler önce atış eğitimi yaptıklarını bildirdi.

Gündüz saatlerinde 2 nolu nizamiyede görevli olmasına rağmen akşam saatlerinde 3 nolu nizamiyeye takviye amaçlı gönderildiğini anlatan M.G, sabah saatlerine kadar burada kaldığını, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:27
  1. Ankara
  2. Fahri Kasırga
  3. darbe girişimi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    1. Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    2. Muhammed Salah'tan son dakika golüne..
    3. Bayburt fena karıştı! Polis gazla..
    4. ABD'den 'İdlib mutabakatı' açıklaması!..
    5. Karışık sebze sote nasıl yapılır?
    6. Soçi sonrası kritik toplantı... Putin..
    7. Semt pazarında ruj kavgası!..
    8. Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray..
    9. Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15..
    10. Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde..
    11. Tanırsanız mesele yok
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    13. Binalı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e..
    14. Güneş'ten ayrılık açıklaması! 'Bir..
    15. Altının kilogramı 243 bin 250 liraya..
    16. Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda..
    17. Türkiye'nin ayakları yerden kesilecek
    18. Hırvat basını: Dinamo onu durdurmak..
    19. AB'den itiraf: Göçmenleri siyasi..
    20. Köy muhtarı cinsel istismardan..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk