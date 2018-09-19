Mahkemede anlattılar! Fahri Kasırga böyle alıkonuldu

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde vatani görevini yapan tutuksuz sanık er H.K. savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da nöbetçi olduğunu belirten H.K, görüştüğü bazı askerlerin kendisine tatbikat yapılacağını söylediğini aktardı.

Akşam saatlerinde sanık eski üsteğmen Mennan Yeşilbaş'ın yaklaşık 10 askerle dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın lojmanının olduğu bölgeye gittiğini anlatan H.K, "Genel Sekreter Fahri Kasırga çıkış yapmasın diye üsteğmen Mennan Yeşilbaş arabayı kapının önüne çekti. Daha sonra alay nöbetçi amir o bölgeye gelerek Kasırga ile konuştu. Nöbetçi amir birden silahını çekerek 'yat yat' diye bağırarak Kasırga'yı zorla bir ambulansa bindirdi. Kasırga'nın eşi müdahale etmeye çalıştı ama onu tuttular. Daha sonra herkes görev yerine döndü." ifadelerini kullandı.

İddianamede hakkında isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen H.K, emir komuta zincirinin en son halkası olduğunu, verilen emirleri sorgulama konumunda bulunmadığını kaydetti.

Darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını iddia eden H.K, suçsuz olduğunu savunarak yargılama sonunda beraatini istedi.

'ATIŞ EĞİTİMİ YAPTIK'

Tutuksuz sanık M.G. de olay tarihinde vatani görevini yaptığını belirterek, darbe girişiminde yer almadığını iddia etti.

Sanık eski alay komutanı Barış'ın 15 Temmuz'dan birkaç gün önce tatbikat yapılacağını söylediğini ancak detaylarını paylaşmadığını ifade eden M.G, darbe girişiminden saatler önce atış eğitimi yaptıklarını bildirdi.

Gündüz saatlerinde 2 nolu nizamiyede görevli olmasına rağmen akşam saatlerinde 3 nolu nizamiyeye takviye amaçlı gönderildiğini anlatan M.G, sabah saatlerine kadar burada kaldığını, kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın devam edilecek.