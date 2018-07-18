Mahkeme başkanından kelepçe tepkisi: Çıkarın onu!

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 38 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın Yargıtay üyeliğine seçilmesinin ardından, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kıdemli üye Halit İçdemir mahkemenin yeni başkanı oldu.

İçdemir, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iddianame düzenlenen sanık Seyiti Kaiseerjiang'in dosyasının bu dava dosyası ile birleştirildiğini söyledi. Böylece dava kapsamında yargılanan sanık sayısı 58 oldu.

Duruşmada savunma yapan Kaiseerjiang, 17 Şubat 2016'da Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını, Zeytinburnu'nda ev tuttuğunu, 1 Mayıs 2016'da da evlendiğini ve Kayseri'ye yerleştiğini anlattı. Sanık Masharipov'u tanımadığını belirten Kaiseerjiang, beraatini talep etti.

Mahkeme Başkanı İçdemir, sanık Kaiseerjiang'in "İbrahim bana Suriye'de İslam devleti kurulduğunu söyledi ve videoları izletti. Üstat olarak bahsettiği Uygur asıllı kişinin evine götürdü. Abdulkavi İslam devletini anlattı... Olay sabahı eve saat 08.00'de Abdulkadir Masharipov geldi. Yaralıydı ve üzerinde barut kokusu vardı...." şeklindeki ifadelerini okudu. Kaiseerjiang, bu ifadelerin kendisine ait olmadığını öne sürerek, daha önceki tüm savunmalarını reddetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN KELEPÇE TEPKİSİ

Başkan İçdemir ayrıca sanık Masharipov'a savunma yapıp yapmayacağını sordu. Ayağa kalkan Masharipov'un ellerinin kelepçeli olduğunu gören İçdemir, "Kelepçeyi çıkarın, Öyle şey mi olur? Fark etmedik onu. Bir daha duruşma salonunda kelepçe takılmayacak. Dikkatimizi çekmedi, mahkeme salonunda kelepçe takılmaz." diyerek jandarma ekiplerini uyardı.

Jandarma ekiplerinin kelepçesini çıkardığı Masharipov, savunma yapmayacağını söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

VALİLİK, TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Tunuslu Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakkaa Azzabi çiftinin ailesi adına avukat Hazım Suat Öncüoğlu 2 Mart 2017'de maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduğu, İstanbul Valiliği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyon Başkanlığı'nın 13 Nisan 2018'te talebin reddine karar verdiği öğrenildi.

Valilik karar gerekçesinde şunları kaydetti:

"3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemlerden olabileceği kanaatine varıldığı, hayatlarını kaybeden Mohammed Ali Azzabi ve Senda Nakka Azzabi'nin terör suçu nedeniyle herhangi bir kaydına rastlanılmadığı bildirilmiştir. Başvurucuların Tunus vatandaşları olması sebebi ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarına Tunus ile ülkemiz arasında karşılıklılık anlaşması olup olmadığı sorulmuş, bakanlıkların cevabi yazısı komisyonumuza ulaşıncaya kadar bekletici mesele yapılmasına karar verilmiştir. 28 Mart 2018 tarih E2404 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün yazıları ekinde sunmuş oldukları Dışişleri Bakanlığı'nın 10 Ocak 2018 tarihli yazılarında Tunus'ta terörden zarar gören bir vatandaşımız ile ilgili bilgi ve kayıt bulunamadığı, böyle bir olay yaşanması durumunda izlenebilecek yönteme ilişkin Tunus makamlarından tatmin edici bir yanıt alınamadığı bildirilmektedir. Yazıda devamla Tunus'ta 2015 yılında Bardo Müzesi ve Sousse'taki bir otele gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybeden batılı turistlere ödenebilecek tazminata ilişkin davaların halen devam ettiğinin bilindiği bildirilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Tunus ile karşılıklılık bulunmadığından, diğer sebeplerden talebin reddine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi."

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 57 sanık bulunuyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, sanık hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.​