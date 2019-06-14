Mahkeme önünde Assange için protesto WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın duruşmasının görüleceği Londra Sulh Mahkemesi önünde protesto düzenlendi.

WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın duruşmasının görüleceği Londra Sulh Mahkemesi önünde protesto düzenlendi.

Kefaleti ödememesi üzerine 50 hafta hapis cezasıyla yargılanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın duruşması Londra Sulh Mahkemesinde görülecek. Duruşmada dava usulüne dair görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Mahkeme binası önünde toplanan Assange taraftarları, ABD’ye iade edilmemesi için protesto düzenliyor. Protestocular ellerinde “Assange’a özgürlük”, “Özgürlüğü ve demokrasiyi savun” yazan pankartlar taşıyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid dün, ABD ile Assange’ın iade edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Assange 2012’den bu yana Ekvador’un İngiltere’deki Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Ancak Assange 11 Nisan’da Büyükelçilikten zorla çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

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