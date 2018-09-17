Mahkeme Nihat Doğan hakkında kararını verdi

Geçtiğimiz hafta türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberi Kanal D Haber'de yayınlanmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından bir çok tartışma yaşanmış ve Doğan, Kanal D Haber ve Buket Aydın'ı Twitter üzerinden hedef alan mesajlar paylaşmıştı.

Bugün Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Buket Aydın'ın talebi üzerine Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verdi.

Karara göre Nihat Doğan, Buket Aydın'a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunamayacak, ev adresine ve bulunduğu yere yaklaşamayacak, telefon ve iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, varsa silahını polise teslim edecek, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanamayacak.

Nihat Doğan'ın bu kararlara aykırı hareket etmesi halinde ise, ilk seferde 3 günden 10 güne, ikinci seferde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilecek. (Hürriyet)