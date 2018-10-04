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Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verildi

Japon Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun ölümünün ardından açtığı babalık davasında karar çıktı, mahkeme Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:40
Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna karar verildi

Dünya şampiyonu milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun velayet davasında karar çıktı. Japon Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğu mahkeme tarafından kabul edildi. 3 çocuğu bulunan Süleymanoğlu'nun mirası bu karar sonrası 4'e bölünecek.

Mahkeme kabul etti

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi.

Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı.

Rapora göre, Sekai Mori'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:40
  1. naim süleymanoğlu
  2. Sekai Mori

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