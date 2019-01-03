Mahkeme kararını verdi! Murat Boz'a sigortasız işçi şoku

Murat Boz'un iki işçisini 2007 yılından bu yana sigortasız çalıştırdığı mahkeme kararıyla kesinleşti.

Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, mahkemeye başvurarak, sigortasız çalıştırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mahkeme, Boz'un itirazını reddetti.

Murat Boz sigortasız işçi çalıştırdı

Ceren Yılmaz ve Mertkan Kapan'ın avukatı, Boz'un müvekkillerinin sigorta primlerinin yatırmadığını, ücret karşılığı çalışmalarına rağmen, işverenin bunu göstermediğini belirtti. Yılmaz ve Tapan'ın avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede, müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayması gerektiğini belirtti.