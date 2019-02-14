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Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile hapis şoku

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından toplam 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:35
Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile hapis şoku

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer hakkında, terör örgütü PKK'ya yönelik Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlar sırasında, sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere girmek istediği gerekçesiyle, 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına İmam Taşçıer'in avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığı duruşmada, Taşçıer'in avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunup, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, yargılama sonucu,İmam Taşçıer'i 'terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 3 yıl 1 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' suçundan ise 10 ay hapis cezasına çaptırdı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:35
  1. HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer
  2. Hapis cezası
  3. mahkeme kararı

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