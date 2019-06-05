0553 313 94 23

Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili son kararını verdi

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılması planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesince iptal edildi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili son kararını verdi

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı’nda yapılması planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesince iptal edildi.


Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi için 19 Aralık 2017 tarihinde Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapıldı. Yapılan ihale daha sonra Bolu Belediyesi Encümeni tarafından iptal edilerek, projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın ardından projenin içerisinde bulunan 25 adet bungalov evin gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı. Projenin açıklanmasının ardından Bolu’da oluşturulan Gölcük Platformu konuyu yargıya taşıdı. Projenin Gölcük Tabiat Parkı’nın doğal yapısını bozacağı gerekçesiyle açılan davada, Gölcük Platformu bilirkişi raporu hazırlanmasını istedi. Raporun hazırlanmasının ardından Bolu İdare Mahkemesinde görülen davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararda, “25 adet kır evi yapımı ve alanın çitle çevrilmesini öngören kısımları ile Kontrollü Kullanım Bölgesi olarak belirlenen alan içerisinde ana giriş kontrol noktasının yaklaşık 100 metre güneybatısında ve mevcut kır lokantasının batı bitişiğinde idare ve konukevi yapımı kısımları yönünden dava konusu planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” ifadeleri yer aldı.


Bolu İdare Mahkemesi tarafından Aralık ayında verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından mahkeme 8 Mayıs tarihinde esastan karar verdi. Mahkeme, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı’nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak, çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal etti.



“Gelecek nesillere bozulmadan aktarılması zorunluluktur”


Mahkeme oy birliği ile aldığı iptal kararında şu ifadelere yer verdi:


“Gölcük Tabiat Parkı; içerisinde bulunan Devlet Konukevi’nin göl yüzeyine yansımasıyla kartpostallara konu olan güzellikte, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak zaman geçirdiği, kültürümüzün bir parçası olarak piknik yapmak ya da göl çevresinde yürümek suretiyle huzurlu bir şekilde tabiatla buluştuğu eşsiz dinlence alanlardan biridir. Öte yandan gece insan faaliyetleri azaldığında göl kenarına inen ayılar, varlığı değerlendirilen kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar ve gelincik gibi hayvanlar ile endemik canlı ve hayvan türlerinin yaşam alanı olması bakımından tabiat örtüsü ve yaban hayatı için de yeryüzünün eşsiz noktalarından biridir. Alanı daha kıymetli kılan bir yönünün de bu yaşam çeşitliliğinin varlığı olduğu şüphesizdir. Gölcük Tabiat Parkı’nın planlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi elbette ki önemlidir. Ancak bu planlar yapılırken yukarıda aktarılan yaşam çeşitliliği gözetilerek plan kararları oluşturulması gerektiği de izahtan varestedir. Doğal değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal ve uluslararası mevzuattan hem de devreden kültürel mirasımızdan kaynaklanan bir zorunluluk ve sorumluluktur”


Ayrıca teleferik, kır lokantası ve dağ kızağı yapımına ilişkin iptal istemi mahkeme tarafından reddedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 17:48
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'da Türk Büyükelçiliğinden bayramlaşma etkinliği
    1. Malezya'da Türk Büyükelçiliğinden..
    2. O ülkenin lideri kesin nişancı..
    3. 100 kişiyi öldürdü! Mahkemede bu..
    4. Gaziantep'teki silahlı kavga
    5. Bakan Varank’tan Beyaz Masa Çağrı..
    6. Traktör devrildi: 1 ölü
    7. Bayram ziyareti dönüşü kaza: 4 yaralı
    8. Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2..
    9. Mahkeme Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili..
    10. Sudanlı muhalifler ölü sayısının 100'ü..
    11. Cilt tonunuzu eşitlemek aslında çok..
    12. Kaymakam ve Belediye Başkanı çalışan..
    13. Tosya protokolü vatandaşlarla..
    14. Otomobille hafif ticari araç çarpıştı:..
    15. 24 saniyede motosikleti çaldılar
    16. Everest'ten 11 ton çöp toplandı
    17. Rize’de feci kaza:1 ölü
    18. GÜNCELLEME - Adana'da trafik kazası: 2..
    19. Trump'tan 'fake news' komedisi: O..
    20. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:
    21. Motor yatın çarptığı teknenin batması
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet..
    23. Talas’ta Taner Yıldız’lı İlçe..
    24. THY Sudan seferlerini iptal etti
    25. İstiklal Caddesi’nde insan seli
    26. Gökyüzünde bayram tatili keyfi
    27. Ailelerin silahlı kavgasında 3..
    28. Bayram ziyareti faciasında ölü sayısı..
    29. 350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son..
    30. Gaziantep’te iki araç kafa kafaya..
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Rusya’dan flaş Türkiye ve S-400 açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazeteciler arasında 'Ayar verme' diyaloğu
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor