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Mahkeme Başkanı sert çıktı: Kimse kusura bakmasın!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, "Eğer o gece askerlerin yarısı sivil halk kadar yürekli olsaydı, darbe olmazdı ve bu duruma gelinmezdi. Kimse kusura bakmasın, sivil halkta olan yürek sizde yok" dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
Mahkeme Başkanı sert çıktı: Kimse kusura bakmasın!

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Tutuksuz sanık Adem Bakış, önceki savunmalarını yinelediğini belirterek, suçsuz olduğunu ve emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini söyledi. Komutanlarının çağrısı üzerine Kara Harp Okulu karargahına gittiğini belirten Bakış, bir albayın emriyle mühimmatı olmayan tüfeği alarak, odasına geçtiğini ifade etti.  Odasında uyuya kaldığını, sabah saatlerinde okul dekanının sesiyle uyandığını savunan Bakış, silahını teslim ederek evine geçtiğini anlattı.

Tutuksuz sanık Abdurrahman Özdemir de darbeye karşı mücadele edeceklerini düşünerek, karargaha gittiğini iddia etti. Amirlerinin emirleri doğrultusunda hareket ettiğini, darbe girişimine katkı sunacak bir eylemde bulunmadığını öne süren Özdemir, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.  Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy'un sorusu üzerine Özdemir, saat 01.00'de Kara Harp Okuluna geldiğini söyledi. Bunun üzerine Başkan Yiğitsoy, "Karargaha gittiğin saatte Ankara semalarında uçaklar uçuyor, sıkıyönetim ilan edilmiş. Amirlerinle bu durumu konuşmadınız mı, neler olduğunu sormadın mı?" sorusunu yöneltti.

"İlave nöbete gidebileceğimiz söylendi"

Birliğin emniyetini almak için çağrıldıklarına dair açıklama yapıldığını aktaran Özdemir, kendilerine mühimmatsız tüfek dağıtıldıktan sonra odalarına geçtiklerini, sabah saatlerine kadar beklediklerini ileri sürdü.

Başkan Yiğitsoy'un, "Sen subaysın, güvenlik tedbiri için sana silah veriliyor ama mühimmat verilmiyor. Bu durum tuhaf gelmedi mi?" sorusuna Özdemir, "Bize ilave nöbete gidebileceğimiz söylendi." cevabını verdi.

"Mühimmatsız silahla mı karşı koyacaktın"

Sanık Mustafa Koca ise darbe girişimine karşı mücadele edeceklerini düşünerek, karargaha geldiğini iddia etti. Emir üzerine herkes gibi mühimmatsız bir tüfek alarak beklemeye başladığını söyleyen Koca, gece boyunca yasalara aykırı bir tutum sergilemediğini savundu.

Araya giren Başkan Yiğitsoy, "Adamlar, savaş uçağıyla her yeri vuruyor ve bombalıyor. Sen darbecilere karşı mühimmatsız silahla mı karşı koyacaktın?" diye sordu.

"Sivil halkta olan yürek sizde yok"

Sanık Koca da 15 Temmuz akşamı vatandaşların darbecilere karşı silahsız ve mühimmatsız bir şekilde direndiğini hatırlattı.  Bunun üzerine Başkan Yiğitsoy, "Buradaki konu sivil halkın darbecilere karşı direnişi değil, senin o gece ne yaptığın. Eğer o gece askerlerin yarısı sivil halk kadar yürekli olsaydı, darbe olmazdı ve bu duruma gelinmezdi. Kimse kusura bakmasın, sivil halkta olan yürek sizde yok." dedi.

Sanık Koca'nın savunmasını tamamlamasının ardından, duruşmaya ara verildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:39
  1. Ankara
  2. Mahkeme
  3. FETÖ

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