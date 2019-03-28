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Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ'den 10 yıl hapis!

FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

28 Mart 2019 Perşembe 11:46
Ferhat Sarıkaya'ya FETÖ'den 10 yıl hapis!

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ferhat Sarıkaya ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanık ve avukatının beyanını aldı.

Ardından esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan Sarıkaya'nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Etkin pişmanlık istedi

Daha sonra esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Sarıkaya, isnat edilen suçlamaların yasal vasfının oluşmadığını, bu nedenle suçsuz olduğunu savundu.

Geçmişte örgütle tanıştığını ama doğrudan içinde yer almadığını iddia eden Sarıkaya, Şemdinli iddianamesini hazırladıktan sonra aldığı ölüm tehditleri nedeniyle FETÖ ile ilişkisini devam ettirmek zorunda kaldığını öne sürdü.

Dava dosyasında aleyhine sunulan bütün bilgilerin, darbe girişiminden sonra savcılığa sunduğu kendi beyanlarında yer aldığını belirten Sarıkaya, şunları söyledi:

"17/25 Aralık sürecinden sonra bu yapının o günkü anlamıyla cemaat olmadığını, terör örgütünü olduğunu anladığım anda ilişkimi kestim. Bu süreçte yaşadıklarımı bütün samimiyetimle anlattım. Örgütsel yardım aldım ama pişmanlığımı en son zerreme kadar dile getirdim. Hakkımda soruşturma yokken gelip savcıya bu beyanlarda bulundum. FETÖ'cülerle aynı konuma konulacaksam eğer samimiyetle anlattıklarım nerede kaldı? Sırf adım Ferhat Sarıkaya olduğu için mi cezalandırılacağım? Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki samimi anlatımlarımdan yola çıkılarak en azından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum."

Sanık avukatının da savunmasını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı. Buna göre Sarıkaya, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Ayrıca hükümle birlikte Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın geçmişi

Türkiye, Ferhat Sarıkaya'nın adını 2005'te dönemin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" ve "çete kurmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianameyle duydu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan üniversitenin Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, 13 Kasım 2005'te intihar etti. Yargılama sonucunda Prof. Dr. Aşkın beraat etti.

Sarıkaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi"ni hazırladı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" kabul edilen iddianamede, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, "Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı olduğu dönemde suç işlemek amacıyla çete kurmak" ile suçlandı.

Bunun üzerine Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Sarıkaya'yı 20 Nisan 2006'da meslekten ihraç etti.

Anayasa değişikliğiyle hakim ve savcılara mesleğe dönüş yolunun açılmasının ardından yeniden şekillenen HSK Genel Kurulu, Sarıkaya hakkındaki ihraç kararını kaldırdı.

Sarıkaya, 2011'de mesleğe yeniden kabul edildi ve Ankara Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Darbe girişiminden sonra itirafçı oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sarıkaya, bu kez itirafçı olarak kamuoyunun gündemine geldi.

Savcılığa verdiği ifadede Sarıkaya, "Şemdinli iddianamesi"ne Büyükanıt'ın adını FETÖ'cü hakim ve polis müdürünün isteğiyle eklediğini söyledi.

Bu itirafının ardından Sarıkaya, HSK 2. Dairesince 24 Ağustos 2016'da hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar meslekten uzaklaştırıldı.

Kurul, 1 Kasım 2018'de Sarıkaya'yı meslekten ihraç etti.

Hakkındaki adli soruşturma kapsamında bir gün sonra gözaltına alınan Sarıkaya, 8 Kasım'da tutuklandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:46
  1. Van
  2. Hakkari
  3. Diyarbakır
  4. Ankara
  5. Ferhat Sarıkaya
  6. Ferhat Sarıkaya ceza
  7. FETÖ üyesi

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