Mahkeme 'Ezhel' kararını verdi

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, ikinci kez beraat etti. Mahkeme, ünlü rapçinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Kendi katılmadı

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ve beraat eden 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu'nun ikinci kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 59'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sercan İpekçioğlu katılmazken, sanık avukatı Fuat Ekin salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Sercan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu'nun 'Ezhel' rumuzunu kullanarak 'Şehrimin tadı', 'Küvet' ve 'Alo' şarkılarının bütünlüğü içinde kullandığı sözlerle uyuşturucu maddeyi özendirdiği anlatılmıştı. İpekçioğlu'nun, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan, şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekçioğlu, 19 Haziran'da davanın ilk celsesinde beraat etmişti.