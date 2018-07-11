Mahkeme başkanından Akıncı'da yakalanan 'sivil imam'a tepki

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan "sivil imam" Harun Biniş'in çapraz sorgusu yapıldı.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın, Akıncı Üssü'nde yakalanan diğer sivil sanıklarla olay öncesi ve esnasında iletişim sağlayıp sağlamadığına ilişkin sorusuna Biniş, bu soruya 4 sayfalık yazılı bir cevap hazırladığını beyan ederek okumaya başladı.

Soruya net bir cevap beklediğini bildiren Mahkeme Başkanı Giray, "Somut sorularımıza teorik ya da tarihten bir cevap vermene gerek yok. Biz pratik, olaylara ilişkin cevaplar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Biniş'in, sorunun cevabının 4 sayfalık notlarında olduğu beyan etmesi üzerine Başkan Giray, "İki gündür savunmalarını dinliyoruz. Kendini sıradan bir mühendis olarak tanıtmıştın ama tarihten, mitolojiden örnekler vererek adeta konferans verir gibi savunma yaptın. Dolayısıyla arsa bakmaya giden alelade bir mühendis olmadığın ortaya çıkıyor." diyerek tepki gösterdi.

Savcılık ifadesinde Akıncı Üssü'ndeki görüntülerine ilişkin "Bu ben değilim." cevabını verdiği, mahkemedeki savunmasında ise bu görüntülerin montaj olduğunu iddia ettiği hatırlatılan Biniş, soruşturma aşamasındaki beyanlarının değil mahkeme huzurunda verdiği beyanlarının esas alınması talebinde bulundu. Biniş, görüntü kayıtlarına ilişkin yorum yapmayacağını söyledi.

Bilgisayarının hardiski bulunmadığı belirtilerek, nerede olduğu sorulan Biniş, soruya cevap vermek istemediğini belirtti.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK

Gazi ve şehit yakınlarının avukatı Fatih Atalay'ın sanık Biniş'e yönelttiği, "Örgütün adeta Akıncı Üssü davasında sözcülüğünü yaptınız. Önceki gün savunmanızda bir teşekkür faslı vardı. Anlaşılan burada olmaktan rahatsız değilsiniz? Burada olmanıza sebebiyet veren FETÖ'dür. Bu hain girişimi hain FETÖ yapmıştır. FETÖ ve örgüt elebaşına neden teşekkür etmediniz?" sorusu üzerine, sanık avukatı soruda yorum bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

İtiraz üzerine sanık avukatı ve müşteki avukatları arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"İNSANLARIMIZI ŞEHİT EDENLERE 'KANI BOZUK, NAMUSSUZ' DİYORUM"

AK Parti avukatı Muammer Cemaloğlu'nun, diğer sivil sanıklar ile hangi yol ile iletişim sağlayarak, Akıncı Üssü'ne gittiklerini sorması üzerine Biniş, soruya cevap vermek istemediğini dile getirdi.

Cemaloğlu'nun, "Hainlerin darbe girişiminde bulunduğu saatlerde Kahramankazan'a gitmişsiniz. Bunda bir çelişki yok mu?" şeklindeki ikinci sorusuna sanık avukatının yine itiraz etmesi üzerine Cemaloğlu, "Ben o gece Ankara'da savaş uçakları uçuran, TBMM'yi bombalayan, insanlarımızı şehit edenlere 'kanı bozuk, namussuz' diyorum. Sana ne." diyerek tepki gösterdi.

Müşteki avukatının sanık Biniş'e, "Savunma esnasında buradaki sanıkların çoğu sizi pür dikkat dinledi. Sizce hangi mensubiyetin sonucudur buradaki sanıkların sizi pür dikkat dinlemesi?" sorusunu sorduğu esnada sanıklardan bazıları yerlerinden kalkarak avukata itiraz etti. Bunun üzerine sanık Biniş, kulaklarının iyi duymadığını söyleyerek soruyu geçiştirdi.

Duruşmaya öğle arası verildi.