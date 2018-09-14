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Kuytul'a 41 yıl istendi!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında aralarında vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul'un da olduğu 3 şüpheli hakkında 41'er yıla, 42 zanlı hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

14 Eylül 2018 Cuma 12:43
Kuytul'a 41 yıl istendi!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPANDASI İLE SUÇLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşları, vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme (FETÖ/PDY), yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak (PKK/KCK), mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek" suçlarından iddianame hazırladı.

Kuytul'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41'er yıla kadar, 42 şüpheli hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

ALPARSLAN KUYTUL'UN SUÇLARI

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul iddianame kapsamında, Kuytul hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 20 yıl hapis, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. hakkında ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 5'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme, terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden görevsizlik kararı verip Kuytul, G.Y. ve M.Ç. ile diğer 42 kişi hakkındaki dava dosyasını Adana Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Dosya daha sonra incelenmek üzere Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Alparslan Kuytul, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 12:43
  1. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Ankara Temsilcisi İbrahim Güvenmez
  2. Alparslan Kuytul
  3. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı

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