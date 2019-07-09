Mahkama Kocamaz’ın itirazını reddetti, Koca suskunluğunu bozdu

MERSİN (İHA) – Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın 31 Mart seçimlerinde aday olamamasından sorumlu tuttuğu eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararına yaptığı itirazı reddetti. Kararın ardından suskunluğunu bozan eski İl Başkanı Koca, “Vicdanen rahatım. Asla başımı öne eğecek bir şey yapmam” dedi.

Eski Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, evrakı İl Seçim Kurulu’na geç teslim edildiği için 31 Mart seçimlerinde aday olamamış ve olaydan eski İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca’yı sorumlu tutarak, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Nisan tarihinde Koca hakkında ‘seçimde aday olmaya veya olmamaya zorlamak ve görevi kötüye kullanma suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına’ karar vermiş, Kocamaz karara itiraz etmişti. Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kocamaz’ın itirazını reddetti.

“İnsafsızca ve ailece linç edilen kişi oldum”

Yaşanan olaylar boyunca suçlamaların odak noktası haline gelen dönemin İYİ Parti İl Başkanı Koca, itirazın reddedilmesi üzerine suskunluğunu bozdu. Servet Koca, sosyal medya hesabından 2. Sulh Ceza Hakimliğinin karar dilekçesini paylaşarak açıklama yaptı. Açıklamasında sadece Kocamaz’ın ifadeleriyle kendisini savunamadan linç edildiğini belirten Koca, “19 Şubat 2019 tarihinde yaşanan ‘talihsiz olaydan’ bugüne kadar tam 140 gün geçti, ‘kumpas’ olarak adlandırılan olayın sorumlusu olarak suçlandım. Sadece Burhanettin Kocamaz’ın ifadeleri ile önyargıyla, sorgulanmadan, konuşmadan, kendimi savunamadan Türkiye’nin önüne atıldım, ‘insafsızca ve ailece linç edilen’ kişi oldum. Sustum. Suskunluğumda bile linç operasyonu arttırılarak sürdürüldü, ‘kumpasçı olmasa konuşurdu, ne konuşacak ki’ dendi. Art niyet ve at gözlüğü ile bakılıp yargılamaya ve mahkum etmeye devam ettiler, hala da ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Adalete olan güvenimde asla tereddüde düşmedim”

Sosyal medyada aleyhinde ağza alınmayacak hakaretler savuran, tehdit eden kişilerin karşısında kendisini savunmak isteyen dostlarına ve ailesine ‘sakın karşılık vermeyin arkadaşlar size de bulaşırlar ve hak etmediğiniz bir biçimde sizi de kirletirler’ şeklindeki uyarılarını dikkate alarak sessizliğini paylaştıkları için teşekkür eden Koca, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz 19 Şubat 2019 tarihinde vuku bulan olay hakkında, hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Savcı ‘17 Nisan 2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair’ kararı vermişti. 30 Mayıs 2019 tarihinde Burhanettin Kocamaz Bey’in avukatı tarafından karara itiraz edilmişti. 28 Haziran 2019 tarihinde de 2. Sulh Ceza Hakimi, ‘Savcının verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın ve isabetsizliğin bulunmadığı anlaşılmakla, usul ve yasaya uygun olarak verilen karara karşı müşteki Burhanettin Kocamaz tarafından yapılan itirazın reddine, yapılan inceleme sonucu CMK 173/3 ve 271/4 maddeleri gereğince kesin olmak üzere karar verildi’ diyerek karara bağlamıştır. Adalete olan güvenimde asla tereddüde düşmedim.”

“Asla başımı öne eğecek bir şey yapmam”

Herkesi ikna edemeyeceğini, yine itirazlar olacağını vurgulayan Koca, “En büyük özelliğim olan kendimi sorgulama konusuna gelince evet ‘vicdanen de rahatım.’ Biliyorum, herkesi ikna ve mutlu edemem, itiraz edenler mutlaka olacaktır ama siyasi görüşü, dini, dili ne olursa olsun beni tanıyan herkes çok iyi bilir ki asla başımı öne eğecek bir şey yapmam. Bu söylediğimin doğruluğunu kısa bir süre sonra ve uygun bir zamanda yapacağım basın açıklamalarımda bir kez daha göreceksiniz” dedi.

Koca, sosyal medya hesabından her gün paylaşımlarının devam edeceğini de bildirdi.